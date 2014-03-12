Эксперт объяснил, с чем связано агрессивное поведение ворон в Петербурге

Столь эмоциональное поведение связано с пополнением в семье.

Петербуржцы всё чаще стали жаловаться на частые крики ворон. Кандидат биологических наук, автор и ведущий канала о животных России "Каждой твари по паре" Павел Глазков объяснил, с чем связано агрессивное поведение хищных птиц. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщают "Невские Новости".

Эксперт рассказал, что столь эмоциональное поведение связано с пополнением в семье. На данный момент вороны всеми силами стараются охранять своих птенцов от животных и людей. Из-за потомства вороны становятся агрессивнее.

Как отметил эксперт, ежегодно они нападают на животных и людей, потому что рядом находятся их птенцы. Глазков заявил, что петербуржцам стоит потерпеть птиц неделю. Также биолог рекомендует гражданам не идти на конфликт с воронами в этот период. А после заботливые родители успокоятся, когда их чада будут самостоятельно летать.

Ранее мы писали, что эксперт объяснил, почему нельзя кормить и забирать с собой домой птенцов дрозда.

Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания