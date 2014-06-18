Эксперт объяснил, почему нельзя кормить и забирать с собой домой птенцов дрозда

Граждане же часто думают, что птенец потерялся, и всячески пытаются ему "помочь".

Петербуржцы всё чаще стали замечать первых птенцов дроздов-рябинников. Кандидат биологических наук, автор и ведущий канала о животных России "Каждой твари по паре" Павел Глазков рассказал, почему нельзя кормить, а также забирать с собой домой птенцов дрозда. Об этом в четверг, 27 мая, сообщают "Невские новости".

Эксперт напомнил, что в гнезде птенцы находятся всего порядка двух недель. После чего родители чаще всего докармливают своих чад вне гнезда. Именно в этот период птенцы начинают физически развиваться. Когда же они голодны, то начинают кричать, и родители находят их по звуку, чтобы покормить.

Граждане же часто думают, что птенец потерялся, и всячески пытаются ему "помочь". Кто-то начинает их кормить, а некоторые вовсе забирают с собой домой. Но, по словам Глазкова, это глубокое заблуждение. Он напомнил, что после жизни в человеческих условиях, птенец уже не сможет вернуться в дикую природу. Если вы обнаружили птенца, эксперт рекомендует посадить птенца в глубинку куста, а после он найдёт своих родителей.

Ранее мы писали, что в России поддержат птицеводов.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков