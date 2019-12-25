В России поддержат птицеводов

В некоторых регионах увеличили лимит краткосрочных льготных кредитов.

Минсельхоз изучает проблемы, с которыми столкнулись регионы при увеличении лимита льготных краткосрочных кредитов с одного миллиарда до полутора миллиардов рублей. Об этом пишет "Коммерсант".

В марте предприятия, которые входят в Национальный союз птицеводов, хотели ограничить цены на яйца и мясо. По информации издания, в Минсельхоз производители мяса обращаются с сообщениями об отказе многих регионов страны предоставить льготные кредиты.

В полтора миллиарда рублей власти предоставили кредиты в нескольких регионах, среди которых Татарстан, Воронежская, Ростовская, Свердловская, Томская и так далее.

С начала этого года мясо птицы подорожало на 11,7%, яйца выросли в цене на 14,6%. Об этом сообщает Росстат. На этой неделе в среднем один килограмм мяса курицы стоит 134 рубля. Для сравнения, в 2020 году в это же время один килограмм куриного мяса стоил 90 рублей в среднем.

Сдерживание уровня цен в прошлом году спровоцировало сокращение резервов компаний. Об этом сказал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

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