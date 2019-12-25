Птицеводы пожаловались на дефицит сотрудников

Отрасли не хватает порядка 6 тыс. работников.

На бизнесе птицеводческих компаний сказывается высокая конкуренция на рынке персонала, а также сохраняющийся дефицит трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Отрасли не хватает порядка 6 тыс. работников. В связи с этим участники рынка просят власти снизить для них выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию персонала. В таком случае птицеводческие компании будут готовы поднять зарплаты сотрудникам. Об этом пишет "Коммерсант".

По информации издания, в убойных и разделочных цехах сейчас не хватает в общей сложности 5-6 тыс. работников. В Минсельхозе недостаток рабочей силы признают.

Это носит единичный характер и связан с оттоком части работников на более высокооплачиваемые проекты,— отметили в ведомстве.

10 сентября состоялось совещание в Минсельхозе. На нем, как сообщили собеседники "Коммерсанта", острая нехватка персонала упоминалась у двух крупных игроков рынка. Это группы "Черкизово" и ГАП "Ресурс".

Среди причин нехватки персонала называется отток населения из малых городов России в крупные города. Представитель ГАП "Ресурс" отметил, что тенденция такая возникла давно.

Представитель "Черкизово" сказал, что часть работников птицеводческих производств переходит в доставку товаров. Из-за пандемии нет возможности у птицеводов компенсировать выбывающий персонал трудовыми мигрантами.

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