Фотограф запечатлел белую цаплю в Сестрорецке

В понедельник, 20 сентября, сообществе "Птицы СПб и России" в Вконтакте появились фотографии белой цапли. Фотограф Антон Кубышкин рассказал, что давно мечтал познакомиться с этим видом поближе. Цаплю он застал в щукой в клюве.
Щучка и правда молодая, но для цапли, мне кажется, она слегка великовата. Правда, цапля с ней умело справилась. Причём, она ей безжалостно раздавила голову, приплюснув её мощным клювом по вертикальной оси, что жабры в разные стороны.
Антон Кубышкин
Наблюдатель отметил, что его поразил окрас клюва переходящий в череп.
Так оригинально выглядит эта расцветка желтого клюва, переходящего в красивый зелёный на голове. В целом, цапли не смущаются в этом месте увидеть почти рядом человека.
фотограф
Сама встреча состоялась в субботу, 18 сентября.
Ранее мы писали, что специалисты убедительно просят не кормить уток.
Фото: "Птицы СПб и России" / Вконтакте
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