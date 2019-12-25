Фотограф запечатлел белую цаплю в Сестрорецке

Фотограф Антон Кубышкин поделился, что совсем недавно узнал, что цапли питаются рыбой.

В понедельник, 20 сентября, сообществе "Птицы СПб и России" в Вконтакте появились фотографии белой цапли. Фотограф Антон Кубышкин рассказал, что давно мечтал познакомиться с этим видом поближе. Цаплю он застал в щукой в клюве.

Щучка и правда молодая, но для цапли, мне кажется, она слегка великовата. Правда, цапля с ней умело справилась. Причём, она ей безжалостно раздавила голову, приплюснув её мощным клювом по вертикальной оси, что жабры в разные стороны. Антон Кубышкин

Наблюдатель отметил, что его поразил окрас клюва переходящий в череп.

Так оригинально выглядит эта расцветка желтого клюва, переходящего в красивый зелёный на голове. В целом, цапли не смущаются в этом месте увидеть почти рядом человека. фотограф

Сама встреча состоялась в субботу, 18 сентября.

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Фото: "Птицы СПб и России" / Вконтакте