В преддверии "Алых парусов" Беглов встретился с выпускниками из Венесуэлы и Кубы

Встреча состоялась в парке "Россия – моя история".

Губернатор Петербурга Александр Беглов 27 июня встретился с выпускниками из Венесуэлы и Кубы, которые приехали на "Алые паруса". Об этом рассказали в Смольном.

Встреча состоялась в парке "Россия – моя история". В этом году праздник станет интернациональным: в нем поучаствуют свыше 500 представителей разных стран, в том числе – Вьетнама, Республики Абхазия, Республики Беларусь, Киргизской Республики и государств Африки.

На Дворцовой площади соберутся 100 тыс. школьников.

Вы найдете новых друзей, с которым будете общаться, переписываться. И очень важно, что вы увезете с собой в ваши страны впечатления, которые оставит у вас Петербург, и, конечно, поделитесь ими со своими друзьями. Будем ждать вас вместе с ними снова в гости в нашем городе. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: комплексная проверка территорий пройдет в центре Петербурга перед "Алыми парусами".

Фото: Piter.TV