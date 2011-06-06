Комплексная проверка территорий пройдет в центре Петербурга перед "Алыми парусами"

Районные жилищные агентства и управляющие компании проведут специальные осмотры дворов и придомовых территорий, относящихся к 100 кадастровым кварталам, охваченным территорией мероприятия.

Перед празднованием знаменитого мероприятия "Алые паруса" Жилищный комитет проведет тщательную проверку районов, входящих в зону проведения праздника. Особое внимание будет уделено поддержанию чистоты и санитарно-гигиенического состояния внутридворовых территорий общей площадью 543 тыс. кв. м, проверке контейнерных площадок, контролю безопасности проводимых ремонтов в соседних домах, а также предотвращению несанкционированного входа на крыши жилых зданий.

Районные жилищные агентства и управляющие компании проведут специальные осмотры дворов и придомовых территорий, относящихся к 100 кадастровым кварталам, охваченным территорией мероприятия. Специалисты оценят чистоту дворов, работоспособность осветительного оборудования, качество пешеходных зон и сохранность малых архитектурных форм. Выявленные недостатки немедленно ликвидируются.

На объектах капремонта, находящихся в зоне проведения мероприятия (всего их насчитывается 31), введены повышенные меры безопасности. Произведена проверка ограждений стройплощадок, организованы своевременные уборки строительного мусора, прекращены шумные строительные работы, а ночью предусмотрена охрана силами сотрудников Фонда капитального ремонта.

Проведен осмотр крыш и чердачных помещений в 179 многоквартирных домах. Повышен контроль за состоянием противопожарных конструкций, качеством замков на чердаках и свободным доступом к путям выхода на крышу.

Кроме того, отмечено, что установленные в Петербурге в дни праздника "Алые паруса" ограничения затронут не только автомобилистов, но и пешеходов. Жители закрытых улиц получат доступ к своему жилью только при предъявлении соответствующих документов.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Бабушкина продолжается капремонт пятиэтажного жилого дома.

Фото: Жилищный комитет Петербурга