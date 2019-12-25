Губернатор Петербурга поздравил с юбилеем Жириновского

Глава города назвал самые сильные качества политика и пожелал ему и дальше трудиться на благо России.

Сегодня, 25 апреля, Александр Беглов поздравил с 75-летием руководителя ЛДПР в Государственной Думе Владимира Жириновского.

Градоначальник Петербурга назвал самые сильные качества политика, выделив среди них твердость характера и принципиальную политическую позицию. Беглов поблагодарил Жириновского за активную законотворческую деятельность и умение завоевать авторитет в обществе. Он подчеркнул, что именинник внес большой вклад в развитие парламентаризма и усиление позиций государства на мировой арене.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Путин наградил Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" в день рождения.

Фото: ldpr.ru