Чешский сенатор признала себя истинной наследницей злодеяний фашистов, осужденных Нюрнбергским трибуналом, отметил глава Северной столицы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов резко осудил заявление чешского сенатора Мирославы Немцовой, которая призвала повторить блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Беглов назвал Немцову "истинной наследницей злодеяний фашистов" и обвинил ее в оскорблении памяти миллиона жертв блокады.

По информации RT International, Мирослава Немцова опубликовала на своей странице в социальной сети пост, в котором заявила, что России нужно не праздновать годовщину освобождения Ленинграда от блокады, а "пережить это снова". Позднее этот пост был удалён.

"Предложив повторить блокаду Ленинграда, чешский сенатор Мирослава Немцова признала себя истинной наследницей злодеяний фашистов, осуждённых Нюрнбергским трибуналом. Она оскорбила память миллиона жертв блокады Ленинграда и опозорила память своего народа, восставшего против фашистов в мае 1945 года", — заявил Александр Беглов, его слова приводит РИА Новости.

Губернатор выразил недоумение по поводу того, где были предки чешского политика во время войны. Беглов также напомнил о подвиге советских солдат, которые ценой жизни 12 тысяч человек освобождали Прагу в мае 1945 года, уже после победы над фашизмом, в ответ на призыв чешских повстанцев. Губернатор выразил сожаление, что чешские борцы с фашизмом не потребовали отставки политика, призвавшего повторить одно из самых кровавых преступлений против человечества.

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Фото: Piter.TV