Медведев поблагодарил и наградил раненых бойцов СВО в Санкт-Петербурге

Он отметил важность подвига, который совершается каждый день на фронте.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург посетил Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова, где пообщался с ранеными участниками специальной военной операции (СВО). Медведев выразил благодарность бойцам за службу и вручил им государственные награды.

"Хотел бы, пользуясь этой возможностью, поблагодарить вас за службу, за работу боевую, которую вы вели и в результате которой вы получили ранения. Спасибо вам большое. Ваш труд боевой, можно сказать прямо, и подвиг оценили руководство страны и верховный командующий" Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ отметил важность их вклада в обеспечение безопасности страны и пожелал бойцам скорейшего выздоровления и возвращения к нормальной жизни. Он подчеркнул, что их подвиг не остался незамеченным и был высоко оценён руководством страны, пишет ТАСС.

Ранее Piter.TV сообщал, что иноагентам полностью запретят участвовать в просветительской деятельности.

Фото: kremlin.ru