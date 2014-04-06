Губернатор Александр Беглов отдал дань памяти Юрию Темирканову

Глава города выступил с речью на открытии выставки в честь дирижера в Петербургской филармонии.

В день памяти дирижера и управителя Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича Юрия Темирканова губернатор Северной столицы Александр Беглов выступил с речью на открытии выставки, которая посвящена жизни музыканта. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Сегодня день памяти Юрия Хатуевича Темирканова. Прошел год, как его нет с нами, но мы до сих пор чувствуем его влияние на жизнь Петербурга. Оно бесценно, как и его вклад в мировую музыку. Темирканов не просто дирижировал оркестром – он преображал его. Каждый, кому посчастливилось бывать на его концертах, ощущал это волшебство. Он был мастером, другом, настоящим мудрецом, надежным товарищем. Многие из высказанных им мыслей навсегда остались в памяти. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Напомним, что на выставке "Юрий Темирканов. Мгновения...", расположенной в Малом зале Петербургской филармонии, представлены афиши значимых концертов Темирканова, а также портретные фотографии режиссера и снимки, на которых запечатлены различные мгновения его жизни. 3-го ноября в пространстве экспозиции пройдет встреча с концертмейстером Заслуженного коллектива России Львом Клычковым , который расскажет о совместной работе с дирижером.

Ранее мы сообщали, что в конкурсе вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава примут участие петербургские исполнители.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга