В Петербурге состоятся мероприятия, посвященные памяти Юрия Темирканова

Руководитель Петербургской филармонии ушел из жизни год назад 2-го ноября.

В день памяти и годовщину смерти Юрия Темирканова в Большом и Малом залах Санкт-Петербургской филармонии пройдут мероприятия, посвященные памяти знаменитого дирижера и руководителя учреждения. В его честь состоится концерт Заслуженного коллектива музыкантов России и будет открыта выставка. Об этом сообщили в пресс-службе филармонии.

2-го ноября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии знаменитый коллектив, с которым долгое время был связан Темирканов, сыграет памятный концерт. На нем прозвучат шедевры композиторов романтической эпохи – Шуберта, Шумана и Брамса. Руководить оркестром будет Народный артист России и главный дирижер филармонии Алексей Николаев. Солировать на концерте будет пианистка Елизавета Леонская.

В этот же день в фойе малого зала Петербургской филармонии будет открыта выставка "Юрий Темирканов. Мгновения...", составленная из афиш избранных концертов дирижера, фотографий Темирканова и различных моментов его жизни. 3-го ноября в пространстве экспозиции пройдет встреча с концертмейстером Заслуженного коллектива России Львом Клычковым, которые расскажет о его совместной работе с Юрием Темиркановым.

Ранее мы рассказывали о том, что Театр Комедии им. Акимова отметил юбилей – 95 лет.

Фото: Санкт-Петербургская филармония