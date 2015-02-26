Беглов стал наставником для двух участников программы "Время героев Санкт-Петербурга"

В сентябре приступит к обучению второй поток финалистов "Время героев Санкт-Петербурга".

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов стал наставником для участников федеральной программы "Время героев" – Константина Широкова и Александра Верюжского. Об этом сам градоначальник рассказал в своих соцсетях.

Сейчас оба участника программы проходят стажировку в Смольном. Она продлится до октября 2025 года. Также планируется организовать специальные стажировки в отраслях, которые интересуют участников программы. Александр выбрал сферы туризма, спорта и молодёжной политики, а Константин – промышленность, торговлю и инновации.

В сентябре приступит к обучению второй поток финалистов "Время героев Санкт-Петербурга".

Ранее участники программы "Время героев Санкт-Петербурга" завершили изучение основ государственного и муниципального управления.

Фото: ВКонтакте/ Александр Беглов