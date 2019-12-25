В Смольном прокомментировали слухи об отставке Беглова

В Смольном прокомментировали слухи об отставке губернатора Петербурга Александра Беглова. В пресс-службе правительства города опровергли слухи о возможной отставке градоначальника Северной столицы. Об этом в воскресенье, 25 апреля, пишут РИА Новости.
Александр Дмитриевич работает по графику.
Пресс-служба правительства Петербурга.
Ранее в пресс-службе правительства Петербурга отметили, что губернатор чувствует себя хорошо после полного цикла вакцинации против коронавирусной инфекции. Судя по всему, Беглов не планирует в ближайшее время покидать пост губернатора.
Напомним, что Беглов узнал, сколько у него антител после прививки от COVID-19.
Фото: ВКонтакте / Александр Беглов
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