Андрей Могучий больше не является худруком БДТ имени Товстоногова

Контракт с ним завершился 9 апреля.

Контракт с художественным руководителем Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Андреем Могучим завершился 9 апреля, руководить театром будет директором учреждения Татьяна Архипова. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Министерстве культуры РФ.

Минкультуры был утвержден новый устав БДТ, в соответствии с которым общее управление театром будет осуществляться директором учреждения. Нынешний директор БДТ Татьяна Архипова продолжит работу в театре в соответствии с новым уставом.

Андрей Могучий был художественным руководителем БДТ с 2013 года.

В марте была опубликована архивная запись, где Алиса Фрейндлих читает стихи.

Фото: Piter.tv