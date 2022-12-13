Андрей Могучий больше не является худруком БДТ имени Товстоногова

Контракт с художественным руководителем Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Андреем Могучим завершился 9 апреля, руководить театром будет директором учреждения Татьяна Архипова. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Министерстве культуры РФ.
Минкультуры был утвержден новый устав БДТ, в соответствии с которым общее управление театром будет осуществляться директором учреждения. Нынешний директор БДТ Татьяна Архипова продолжит работу в театре в соответствии с новым уставом.
Андрей Могучий был художественным руководителем БДТ с 2013 года.
В марте была опубликована архивная запись, где Алиса Фрейндлих читает стихи.
Фото: Piter.tv
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