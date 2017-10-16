 Батл Оксимирон и Dizaster: последние новости

15 октября в Лос-Анджелесе состоялся рэп-батл между российским рэпером Оксимироном и американцем Дизастером

15 октября в Лос-Анджелесе прошел рэп-батл Дизастера и Оксимирона, состоявшийся в рамках международного мероприятия World Domination Vll и организованного KOTD. Оксимирон стал первым российским участником в истории канадской площадки.

Оксимирон начал батл цитатой из фильма "Брат 2" о силе. Репер обвинил Дизастера в двуличии и в поддержке президента США Дональда Трампа. Не забыл он и напомнить, что рэпер выступает за страну, которая убивает мусульман, при том, что Дизастер является этническим арабом.

В ответ Оксимрон услышал о Чернобыле и о том, что Россия не может справляться с проблемами. Дизастер также упомянул, что США в отличие от России высадились на Луну. Но больше всех удивило то, как американский рэпер в одном из раундов перешел на русский язык.

Стоит отметить, что в батлах World Dominationре победителя выбирают зрители. Результаты поединка пока не оглашены.

"Потрясающий вечер, мы сделали это! Oxxxymiron, ты был великолепен!" — написал Башир Ягами (Дизастер) у себя в Twitter

Прошедший батл в течение суток выложат на канале KOTD с русскими субтитрами. Также провести трансляцию собирался российский канал ТВ-3, но как оказалось, у канала нет на это прав.

Дизастера считают одним из лучших батл-рэперов США. Он получил известность своим агрессивным и эмоциональным стилем. Осенью 2017 года в США выходит в прокат фильм о батлах, в котором Дизастер выступил продюсером и сыграл одну из ролей.

Мирона Федорова считают наиболее известным русскоязычным рэпером, который участвует в рэп-батлах. Оксимирон находится 44-м в списке самых высокооплачиваемых российских музыкантов с доходом в 1,3 миллиона долларов в год.

Фото и видео: twitter / Oxxxymiron , трейлер батла