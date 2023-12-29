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Бастрыкин потребовал доклад по уголовным делам о тушении Вечного огня в Кингисеппе
Сегодня, 16:08
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Бастрыкин потребовал доклад по уголовным делам о тушении Вечного огня в Кингисеппе

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Заведены дела по п. "б" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовным делам об осквернении подростками Вечного огня в Кингисеппе в Ленобласти. Об этом сообщили 26 марта в ведомстве. 

Напомним, 23 марта двое мальчиков потушили огонь на мемориале "Роща пятисот", который посвящен массовому расстрелу красноармейцев в годы Гражданской войны. Заведены дела по п. "б" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК РФ по Ленобласти Сергея Тихоновича Сазина доклад о ходе и результатах расследования уголовных дел. 

Пресс-служба СК РФ 

Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате СК РФ. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

Теги: александр бастрыкин, кингисепп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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