Бастрыкин потребовал доклад по уголовным делам о тушении Вечного огня в Кингисеппе

Заведены дела по п. "б" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовным делам об осквернении подростками Вечного огня в Кингисеппе в Ленобласти. Об этом сообщили 26 марта в ведомстве.

Напомним, 23 марта двое мальчиков потушили огонь на мемориале "Роща пятисот", который посвящен массовому расстрелу красноармейцев в годы Гражданской войны. Заведены дела по п. "б" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК РФ по Ленобласти Сергея Тихоновича Сазина доклад о ходе и результатах расследования уголовных дел. Пресс-служба СК РФ

Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Фото: пресс-служба СК РФ