Бастрыкину доложат о нарушении прав жильцов аварийных зданий в Сертолово

В связи с нерасселением людей из многоквартирного дома 1936 года строения глава СК поручил возбудить уголовное дело.

В комментариях под записью Информационного центра СК России жители многоквартирного аварийного дома в Сертолово пожаловались на бездействие местных властей. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело и доложить ему о подробностях происшествия.

Жильцы жалуются на то, что в здании разрушаются стены и кровля. Регулярно ленинградцы сталкиваются с плесенью, которая разрастается в связи с частыми затоплениями. Жилплощадь была признана аварийной еще в 2019 году, однако с тех пор никто из жильцов не был расселен.

Ранее данная ситуация была освещена в социальных сетях. Нынче же в региональном следственном отделении проводится процессуальная проверка. Исполнение поручения главы СК поставлено на контроль в центральном аппарате надзорного ведомства.

Ранее мы рассказывали, что в реестре такси Ленинградской области было зарегистрировано свыше 400 перевозчиков.

Фото: СК России