Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на подростка с ножом в Петербурге

Пострадавшего госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на подростка в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в Красногвардейском районе нетрезвый мужчина набросился на 15-летнего ребенка, порезал ему лицо и вцепился зубами в ухо. Пострадавшего госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии. Следователи уже начали доследственную проверку.

Главой ведомства поручено и. о. руководителя ГСУ по городу Санкт-Петербургу Бобкову О. В. возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что по факту нападения бродячих собак на мальчика в Петербурге возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV