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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на подростка с ножом в Петербурге
Сегодня, 14:30
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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на подростка с ножом в Петербурге

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Пострадавшего госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на подростка в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Отмечается, что в Красногвардейском районе нетрезвый мужчина набросился на 15-летнего ребенка, порезал ему лицо и вцепился зубами в ухо. Пострадавшего госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии. Следователи уже начали доследственную проверку. 

Главой ведомства поручено и. о. руководителя ГСУ по городу Санкт-Петербургу Бобкову О. В. возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах.

Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что по факту нападения бродячих собак на мальчика в Петербурге возбуждено уголовное дело. 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр бастрыкин, красногвардейский район, нападение на подростка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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