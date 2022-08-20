По факту нападения бродячих собак на мальчика в Петербурге возбуждено уголовное дело

Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

В Петербурге после нападения бродячих собак на ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

По информации следствия, из заброшенного здания на улице Мебельной 27 октября в медицинское учреждение со следами укусов был госпитализирован 12-летний мальчик. Известно, что на него напали собаки. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу