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По факту нападения бродячих собак на мальчика в Петербурге возбуждено уголовное дело
Сегодня, 9:19
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По факту нападения бродячих собак на мальчика в Петербурге возбуждено уголовное дело

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Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

В Петербурге после нападения бродячих собак на ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу. 

По информации следствия, из заброшенного здания на улице Мебельной 27 октября в медицинское учреждение со следами укусов был госпитализирован 12-летний мальчик. Известно, что на него напали собаки. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. 

Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления.

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее на Piter.TV: шпиц напал на 73-летнюю петербурженку в Кировском районе. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Теги: напали собаки, улица мебельная
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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