В Подмосковье бродячие собаки насмерть загрызли молодого парня и тяжело ранили девушку

В сети появилось видео нападения собак на молодого парня в Истре Московской области.

В ночь на воскресенье в Курсаково Истринского района Московской области разъяренные собаки загрызли насмерть собаки.

18-летний парень шел по улице Железнодорожной, когда на него напали агрессивные собаки. Telegram канал 112 опубликовал кадры начала нападения. Чуть дальше псы повалили Олега Ш. на землю и растерзали. После по этой же дороге шла 26-летняя молодая женщина. Собаки набросились и на девушку. На шум и крики выбежал местный житель, прихватив с собой швабру. Швабра сломалась, и мужчина сбегал за лопатой. Одной рукой он оттаскивал девушку, а второй с лопатой отбивался от собак. Притащив девушку к себе домой, он вызвал "скорую" и полицию.

Состояние девушки оценивается как стабильно тяжелое. Подруга девушки рассказала СМИ, что у Кристины искусано все тело, отгрызено ухо, ободраны ноги. По словам местных жителей у собак может быть хозяин. Растерзанного парня нашли только утром у обочины.

СК СУ РФ по Московской области начал проверку по данному факту. В настоящее время проводится комплекс проверочных и поисковых мер с участием сотрудников службы по отлову животных.

Фото: Telegram/MDK

Видео: Telegram.112