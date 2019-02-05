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Бастрыкин запросил доклад по делу о гибели бортпроводника в Петербурге
Сегодня, 8:17
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Бастрыкин запросил доклад по делу о гибели бортпроводника в Петербурге

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К председателю СК РФ обратились родственники 30-летнего мужчины.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин повторно запросил доклад по проверке обстоятельств смерти молодого бортпроводника в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

К председателю обратились родственники 30-летнего мужчины, который скончался в городской больнице, через СМИ. Потерпевшие уверены в халатности врачей, также они высказывают несогласие с ходом и результатами процессуальной проверки, проведенной следственными органами по факту случившегося. 

Помимо этого, близкие погибшего имеют вопросы к выводам экспертизы, не установившей причинно-следственной связи между действиями медиков и смертью пациента. Известно, что бортпроводник страдал сердечным заболеванием. 

Председателем СК России поручено и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Бобкову О. В. представить доклад по доводам обращения.

Пресс-служба СК РФ 

Ранее мы рассказывали о том, что смертельное ДТП в Псковской области с тремя погибшими мог устроить клирик Великолукской епархии. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

Теги: александр бастрыкин, смерть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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