Бастрыкин запросил доклад по делу о гибели бортпроводника в Петербурге

К председателю СК РФ обратились родственники 30-летнего мужчины.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин повторно запросил доклад по проверке обстоятельств смерти молодого бортпроводника в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

К председателю обратились родственники 30-летнего мужчины, который скончался в городской больнице, через СМИ. Потерпевшие уверены в халатности врачей, также они высказывают несогласие с ходом и результатами процессуальной проверки, проведенной следственными органами по факту случившегося.

Помимо этого, близкие погибшего имеют вопросы к выводам экспертизы, не установившей причинно-следственной связи между действиями медиков и смертью пациента. Известно, что бортпроводник страдал сердечным заболеванием.

Председателем СК России поручено и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Бобкову О. В. представить доклад по доводам обращения. Пресс-служба СК РФ

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Фото: пресс-служба СК РФ