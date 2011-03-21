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Главе СК рассказали о ходе расследований резонансных петербургских дел
Сегодня, 18:15
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Главе СК рассказали о ходе расследований резонансных петербургских дел

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин  в рамках рабочей поездки в Петербург 29 мая провел оперативное совещание.

На совещании руководители следственных управлений отчитались о ходе расследования резонансных уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Главе СК доложили о расследовании уголовных дел в отношении банды самокатчиков-хулиганов.  Ранее Бастрыкин поручил разобраться с этой бандой. В середине мая молодые петербуржцы устроили гонки на электросамокатах на Невском проспекте, в ходе которых сбили пешеходов. 

Также Бастрыкину рассказали об уголовном деле, возбужденном после серии пожаров в особняке Черкасского, являющегося объектом культурного наследия. По этому делу предъявлено обвинение одному из учредителей ЗАО "Адамант" Борису Берсону. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В докладе упомянули и  расследование уголовного дела членов организованной преступной группы, которые похищали деньги у пенсионеров. Аферисты подписывали с пострадавшими фиктивные договоры об оказании услуг получения соцвыплат. 

Фото: СК РФ

Теги: бастрыкин, общественный резонанс, ск рф
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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