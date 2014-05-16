Глава СК РФ заинтересовался гибелью людей при пожаре на 5-й Советской улице

В "трешке" полыхало на площади 25 "квадратов".

Главе СК РФ Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования обстоятельств гибели людей во время пожара в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в коммунальной квартире дома 24/13 по улице 5-й Советской утром 8 ноября произошел пожар. В "трешке" полыхало на площади 25 "квадратов".

В результате происшествия погибли пять человек, один из них ребенок. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Глава ведомства дал поручение и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Бобкову О. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга