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Глава СК РФ заинтересовался гибелью людей при пожаре на 5-й Советской улице

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В "трешке" полыхало на площади 25 "квадратов".

Главе СК РФ Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования обстоятельств гибели людей во время пожара в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Напомним, в коммунальной квартире дома 24/13 по улице 5-й Советской утром 8 ноября произошел пожар. В "трешке" полыхало на площади 25 "квадратов". 

В результате происшествия погибли пять человек, один из них ребенок. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). 

Глава ведомства дал поручение и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Бобкову О. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. 

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: александр бастрыкин, смертельный пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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