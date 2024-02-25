Стало известно, как поживает банный бизнес в Петербурге

Традиция русской бани успешно адаптировалась к существованию в большом городе.

Вопреки представлению, что бани – дело чисто загородное, петербургские предприниматели развивают банное дело в черте Северной столицы. Особенности банного бизнеса в этой сфере выяснил "Вечерний Петербург".

Так, например, Геннадий Бартухин, президент национального банного объединения разъяснил, что сегодня банное дело разделилось на 3 категории: существуют общественные бани для мужчин и женщин, приватные "банные дворы" и "акватермальный комплекс".

Он представляет из себя большое пространство как для мужчин, так и для женщин и детей, включающее в себя бани различной классификации. Они могут быть абсолютно разной направленности: русская баня, финская сауна, хамам и другие. Также там располагается термальная зона, где находятся холодные, тёплые и наплывные бассейны. Именно эта тенденция ярко прослеживается на сегодняшний день. У каждого вида деятельности своя целевая аудитория, ценообразование, средний чек. Геннадий Бартухин, президент национального банного объединения

Согласно статистике, любители бань отдают наибольшее предпочтение русской банной традиции. Пользователи приходят в заведение, чтобы наладить коммуникацию, "стереть" гаджетозависимость и просто хорошо провести время в общении. У походов в баню также есть и оздоровительная польза.

Гости на сегодняшний день хотят не просто попариться в парной, им нужны контрастные удовольствия. И, соответственно, в общественных банях строятся различные бассейны, купели, джакузи, противотоки, которые дают дополнительную эмоциональную нагрузку и позволяют устроить организму "встряску". Геннадий Бартухин, президент национального банного объединения

Неочевидный плюс посещения бань – возможность вести "переговоры" в комфортной обстановке. Нередко их используют в качестве конференц-залов или переговорных комнат, и у этого есть своя народная традиция.

Могу сказать, что и на сегодняшний день эта традиция сохранилась. К нам приходят именно с этой целью — встретиться с партнёрами, провести переговоры. У бани есть волшебная функция — при правильном посещении она снимает весь негатив. А полученный позитив очень полезен в общении между людьми и достижении совместных целей. Поэтому это целесообразно, и я даже могу посоветовать опробовать такой способ. Геннадий Бартухин, президент национального банного объединения

Впрочем, с такой позицией согласны не все. Так, например, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Павлов считает, что это архаизм и своеобразное наследие 1990-х годов.

Считаю, что традиция решать дела в бане — это скорее наследие 90-х годов. Современный деловой мир требует прозрачности и чётких правил игры. Важные решения должны приниматься в соответствующей обстановке — в переговорных комнатах, на официальных встречах, где можно вести протокол и фиксировать договорённости. Дмитрий Павлов, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

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Фото: Freepik