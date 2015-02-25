Иностранцы могут теперь получить банковскую карту в Пулково

Для выпуска карты не нужен российский номер телефона.

Иностранные туристы смогут получить банковскую карту прямо в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани 18 июня.

Пилотный проект по выдаче карт "Мир" запустили туристско-информационное бюро и сервис "ЮMoney".

Это решение позволит иностранным гостям беспрепятственно пользоваться финансовыми услугами во время пребывания в нашем городе и сделает их путешествие удобнее. Асият Халваши, директор по авиационной коммерции компании "Воздушные Ворота Северной Столицы"

Для выпуска карты не нужен российский номер телефона. Лимит внесения в сутки достигает 600 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что Пулково первым в РФ внедрит сервис биометрической посадки на внутренние рейсы.

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково