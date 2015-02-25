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Иностранцы могут теперь получить банковскую карту в Пулково
Сегодня, 20:44
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Иностранцы могут теперь получить банковскую карту в Пулково

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Для выпуска карты не нужен российский номер телефона.

Иностранные туристы смогут получить банковскую карту прямо в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани 18 июня. 

Пилотный проект по выдаче карт "Мир" запустили туристско-информационное бюро и сервис "ЮMoney". 

Это решение позволит иностранным гостям беспрепятственно пользоваться финансовыми услугами во время пребывания в нашем городе и сделает их путешествие удобнее. 

Асият Халваши, директор по авиационной коммерции компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" 

Для выпуска карты не нужен российский номер телефона. Лимит внесения в сутки достигает 600 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что Пулково первым в РФ внедрит сервис биометрической посадки на внутренние рейсы. 

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково 

Теги: иностранные туристы, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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