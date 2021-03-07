АСВ начало выплаты вкладчикам Таврического банка

По данным АСВ, обязательства банка перед клиентами составляют 56,5 млрд рублей.

С 10 сентября 2025 года вкладчики Таврического банка (Санкт-Петербург) могут получить страховое возмещение. Для этого нужно подать заявление через сайт Агентства по страхованию вкладов (АСВ) или портал "Госуслуги". Деньги перечисляются на банковский счёт или карту "Мир", реквизиты указываются в заявке.

Чтобы оформить выплату онлайн, потребуется подтвержденная учётная запись на "Госуслугах". Там же доступна информация о сумме возмещения.

По данным АСВ, обязательства банка перед клиентами составляют 56,5 млрд рублей. Право на компенсацию имеют около 57 тысяч вкладчиков, включая 234 юридических лица. Средства выплачиваются из фонда обязательного страхования вкладов.

Максимальный размер возмещения составляет 1,4 млн рублей вместе с начисленными процентами. Если вклад превышает эту сумму, разницу можно заявить как требование кредитора. В этом случае выплаты будут производиться уже в ходе ликвидации банка.

Фото: ВКонтакте/ Агентство по страхованию вкладов