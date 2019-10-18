Опубликовано видео из банка в Екатеринбурге, где при попытке ограбления застрелили посетителя

По факту убийства сопряжённом с разбойным нападением на банк возбуждено уголовное дело.

Сегодня, 18 октября, в офисе банка "Открытие" вооруженный грабитель убил посетителя. Piter.TV ранее рассказывал подробности преступления и показывал первые кадры с места событий. Сейчас следственные органы сообщают, что по данному факту возбуждено уголовное дело и публикуют видео из офиса банка, где произошло преступление.

В 11 часов 55 минут по местному времени в отделение банка "Открытие" в центре Екатеринбурга ворвался мужчина с маской на голове. При себе у него был обрез и предмет похожий на бомбу. Грабитель стал требовать деньги у сотрудниц банка. В зале находилось 6 клиентов, которые попытались скрутить злоумышленника. Грабитель выстрелил в одного из мужчин, тот от полученного ранения скончался на месте. Остальным все же удалось обезвредить преступника до прибытия сотрудников полиции.

В настоящее время с задержанным работают следователи СКР. Осмотр места происшествия проведён сотрудниками отдела криминалистики областного Следственного комитета с применением современной кримтехники, благодаря чему удалось изъять ряд вещественных доказательств, по которым впоследствии будут проведены необходимые экспертизы. С места происшествия изъяты, в том числе, обрез ружья и маска, в которой находился нападавший. СУ СК РФ по Свердловской области

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение по статьям "убийство, сопряжённое с разбоем" и "разбой". Расследование уголовного дела продолжается.

Фото и видео: СУ СК РФ по Свердловской области