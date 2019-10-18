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В Екатеринбурге грабитель ворвался в банк и застрелил посетителя

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У грабителя был муляж бомбы и настоящий обрез.

Сегодня днем, 18 октября, во время ограбления банка был застрелен один из клиентов.

Сегодня в 11 часов 55 минут по местному времени в отделение банка "Открытие" в центре Екатеринбурга ворвался мужчина с чулком на голове. При себе у него был обрез и предмет похожий на бомбу. Грабитель стал требовать деньги у сотрудниц банка. В зале находилось 6 клиентов, которые попытались скрутить злоумышленника. Грабитель выстрелил в одного из мужчин, тот от полученного ранения скончался на месте. Остальным все же удалось обезвредить преступника до прибытия сотрудников полиции.

Грабителем оказался Виталий Дикушин 1982 года рождения. Бомба оказалась муляжом.

Фото: BAZA

Видео: ВК, Нижний Тагил

 

Теги: новости екатеринбурга, новости россии, новости свердловской области, ограбление банка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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