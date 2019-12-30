Петербургские полицейские пытаются перехватить угнавших Range Rover разбойников

Неизвестные вынудили водителя бросить дорогую иномарку и уехали на ней сами.

Полиция Петербурга объявила план "Перехват" в связи с угоном дорогой иномарки двумя неизвестными, сообщили 15 января в пресс-службе городского ГУ МВД.

Около 14.00 полицейские получили сообщение о нападении на водителя у станции метро "Елизаровская". По имеющимся данным, двое злоумышленников угрожали петербуржцу предметом, похожим на автомат, и насильно заставили его покинуть Range Rover. Сами преступники сели в автомобиль и скрылись.

Тем временем, в Новой Ладоге девочка отбилась от похитителя.

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