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Банда "сладкоежек" вынесла шоколад, кофе и бальзамы из магазина в Ленобласти
Сегодня, 15:11
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Банда "сладкоежек" вынесла шоколад, кофе и бальзамы из магазина в Ленобласти

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За один визит в магазин они украли продукцию на 21 тысячу рублей.

В Ленинградской области пара воришек похитила из продовольственного магазина шоколад, кофе и средства для ухода за волосами. Нежелательных гостей сняли на камеру в одном из магазинов.

Один из злоумышленников положил товары в корзину и скрылся, не заплатив на кассу. За один визит в магазин они украли продукцию на 21 тысячу рублей.

Позднее в тот же день сладкоежки посетили сетевой продуктовый магазин, находящийся неподалеку, где их опять записала камера видеонаблюдения.

Ранее мы сообщили о том, что в полицию Петербурга поступило семь ложных сообщений о минировании.

Фото: Pxhere  (носит иллюстративный характер)

Теги: криминал, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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