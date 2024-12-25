Банда "сладкоежек" вынесла шоколад, кофе и бальзамы из магазина в Ленобласти

За один визит в магазин они украли продукцию на 21 тысячу рублей.

В Ленинградской области пара воришек похитила из продовольственного магазина шоколад, кофе и средства для ухода за волосами. Нежелательных гостей сняли на камеру в одном из магазинов.

Один из злоумышленников положил товары в корзину и скрылся, не заплатив на кассу. За один визит в магазин они украли продукцию на 21 тысячу рублей.

Позднее в тот же день сладкоежки посетили сетевой продуктовый магазин, находящийся неподалеку, где их опять записала камера видеонаблюдения.

Ранее мы сообщили о том, что в полицию Петербурга поступило семь ложных сообщений о минировании.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)