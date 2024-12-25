В полицию Петербурга поступило семь ложных сообщений о минировании

После тщательного обследования перечисленных мест взрывчатые вещества и устройства обнаружены не были. Эвакуации людей не производилось.

В понедельник, 6 января, с 13:30 до 21:04 в правоохранителям Петербурга поступили семь сообщений о минировании различных городских объектов. Об этом сообщает издание "МК в Питере".

Информация касалась пяти объектов: жилого комплекса "Аквилон Залив", Казанского собора, Дворцового моста, торговых центров "Галерея" и "Гранд Каньон".

После тщательного обследования перечисленных мест взрывчатые вещества и устройства обнаружены не были. Эвакуации людей не производилось. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали лже-минера ТРК "Галерея" и Московского вокзала.

Фото: Piter.TV