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В полицию Петербурга поступило семь ложных сообщений о минировании
Сегодня, 11:04
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В полицию Петербурга поступило семь ложных сообщений о минировании

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После тщательного обследования перечисленных мест взрывчатые вещества и устройства обнаружены не были. Эвакуации людей не производилось.

В понедельник, 6 января, с 13:30 до 21:04 в правоохранителям Петербурга поступили семь сообщений о минировании различных городских объектов. Об этом сообщает издание "МК в Питере".

Информация касалась пяти объектов: жилого комплекса "Аквилон Залив", Казанского собора, Дворцового моста, торговых центров "Галерея" и "Гранд Каньон".

После тщательного обследования перечисленных мест взрывчатые вещества и устройства обнаружены не были. Эвакуации людей не производилось. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге задержали лже-минера ТРК "Галерея" и Московского вокзала.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм,

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