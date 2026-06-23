Большой театр представит балет "Марко Спада" Пьера Лакотта в Петербурге

Все выступления пройдут под управлением дирижера Алексея Богорада.

На новой сцене Мариинского театра стартует серия показов балета "Марко Спада", который является одной из самых известных постановок французского хореографа Пьера Лакотта. Спектакль будет представлен труппой Большого театра России, сообщает "Вечерний Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу Мариинского театра.

Балет, основанный на музыке Даниэля Обера, повествует о благородном римском разбойнике и сочетает в себе виртуозный классический танец, элементы пантомимы и атмосферу европейской мелодрамы XIX века. Петербургская публика увидит эту постановку впервые.

Показы пройдут 23, 24, 25 и 26 июня, причем в последний день состоятся сразу два спектакля – дневной и вечерний. В главных партиях выступят ведущие артисты Большого театра, среди которых Игорь Цвирко, Мария Кошкарёва, Элеонора Севенард и Дмитрий Смилевски.

Все выступления пройдут под управлением дирижера Алексея Богорада.

Ранее мы сообщили о том, что три петербургских театра получили "Золотую маску" в категории "Малая форма".

Фото: Пресс-служба Мариинского театра