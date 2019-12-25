Петербургские байкеры объявили о начале мотосезона. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети ВКонтакте.
В ночь с 23 на 24 апреля в пятницу была замечена активность мотоциклистов на более чем 12 путепроводах и мостах Петербурга.
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Таким образом мотоциклисты оповестили водителей, что на дорогах города открыт мотосезон. Однако автомобилисты с насмешкой отнеслись к данным посланиям.
Ранее заезд байкеров в день открытия мотосезона попал на видео.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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