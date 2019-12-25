Они развесили на мостах и путепроводах баннеры для водителей с надписью “Внимание, мотосезон”.

Петербургские байкеры объявили о начале мотосезона. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети ВКонтакте.

В ночь с 23 на 24 апреля в пятницу была замечена активность мотоциклистов на более чем 12 путепроводах и мостах Петербурга. Автор поста.

Таким образом мотоциклисты оповестили водителей, что на дорогах города открыт мотосезон. Однако автомобилисты с насмешкой отнеслись к данным посланиям.

Ранее заезд байкеров в день открытия мотосезона попал на видео.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб