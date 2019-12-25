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Петербургские байкеры объявили о начале мотосезона
Сегодня, 21:40
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kraratau27

Петербургские байкеры объявили о начале мотосезона

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Они развесили на мостах и путепроводах баннеры для водителей с надписью “Внимание, мотосезон”.

Петербургские байкеры объявили о начале мотосезона. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети ВКонтакте. 

В ночь с 23 на 24 апреля в пятницу была замечена активность мотоциклистов на более чем 12 путепроводах и мостах Петербурга. 

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Таким образом мотоциклисты оповестили водителей, что на дорогах города открыт мотосезон. Однако автомобилисты с насмешкой отнеслись к данным посланиям. 

Ранее заезд байкеров в день открытия мотосезона попал на видео. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб 

 

Теги: байкеры, мотосезон
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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