Заезд байкеров в день открытия мотосезона попал на видео

Мотопарад начался в 14:00.

В Петербурге прошло официальное открытие мотосезона. Петербургские байкеры приняли участие в мотопараде, который стартовал от Дворцовой площади. Колонну заметили на Московском проспекте.

Сбор мотоциклистов начался в 10:00 на главной площади Петербурга, утром была дождливая погода. Там прошел концерт с участием разных музыкальных коллективов. Парад стартовал в 15:00. Очередность клубов была определена заранее. Колонна проехала по Невскому проспекту, далее свернула на Лиговский, Московский проспект до площади Победы, после чего выехала на Благодатную, Сызранскую и приехала ко второй сцене.

Далее праздничная программа продолжается в мотоцентре на Рощинской улице. Ожидается выступление Александра Розенбаума.

Видео: Piter.TV