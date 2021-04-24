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Заезд байкеров в день открытия мотосезона попал на видео

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Мотопарад начался в 14:00.

В Петербурге прошло официальное открытие мотосезона. Петербургские байкеры приняли участие в мотопараде, который стартовал от Дворцовой площади. Колонну заметили на Московском проспекте.

Сбор мотоциклистов начался в 10:00 на главной площади Петербурга, утром была дождливая погода. Там прошел концерт с участием разных музыкальных коллективов. Парад стартовал в 15:00. Очередность клубов была определена заранее. Колонна проехала по Невскому проспекту, далее свернула на Лиговский, Московский проспект до площади Победы, после чего выехала на Благодатную, Сызранскую и приехала ко второй сцене. 

Далее праздничная программа продолжается в мотоцентре на Рощинской улице. Ожидается выступление Александра Розенбаума. 

Видео: Piter.TV

Теги: байкеры, мотосезон, мотоцикл
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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