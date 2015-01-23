Мотоциклисты собираются на Дворцовой площади для открытия сезона

С 10 до 15 часов на Дворцовой будет праздничный концерт.

Сегодня, 24 апреля, петербургские байкеры открывают мотосезон. Несмотря на дождливую погоду, мероприятие не отменили.

Сбор на Дворцовой площади начался в 10:00. На сцене выступят музыкальные коллективы — Поезда cover band, Мотороллер, СиЯть и другие. Старт колонны запланирован в 15:00. В заезде примут участие 19 клубов, во главе пойдут "МотоДоноры - детям". Далее праздничная программа переместится в мотоцентре на Рощинской, 38. Специальным гостем станет Александр Розенбаум.

По информации в группе мероприятия в "ВКонтакте", до заезда с речью также должен выступить губернатор Александр Беглов.

Видео: Instagram / @motodonor_spb

Фото: Instagram / @goldwing_ownersgroup, @rokerspiter