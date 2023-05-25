Багульник зацвел на болотах под Петербургом

Ветки, листья, цветки, пыльца и семена багульника издают резкий запах, который поражает нервную систему и обладает отравляющим действием.

На болотах под Петербургом зацвел багульник болотный. Об этом сообщил биолог Павел Глазков 11 июня.

Ветки, листья, цветки, пыльца и семена багульника издают резкий запах, который поражает нервную систему и обладает отравляющим действием.

В состав эфирного масла растения входят ледол, палюстрол, цимол, геранилацетат и другие компоненты, обладающие жгучим вкусом и бальзамическим запахом. Эти вещества оказывают двойное действие на нервную систему человека: сначала возбуждают, а затем угнетают, что приводит к слабости, сонливости и апатии. Павел Глазков, биолог

Название происходит от старославянского глагола "багулить" – травить, отравлять. Во время цветения багульника, если долго быть на болоте, могут появиться головокружение и головная боль. За цветением растения рекомендуется наблюдать рано утром или вечером.

При этом багульник – лекарственное растение. В лечебных целях его сушат в августе-сентябре и применяют как отхаркивающее, спазмолитическое, дезинфицирующее, потогонное и мочегонное средство. А настой используют для лечения ушибов и заживления ран.

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков