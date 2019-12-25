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В Подпорожье ввели в эксплуатацию автовокзал
Сегодня, 14:02
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В Подпорожье ввели в эксплуатацию автовокзал

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От автостанции можно будет отправиться по 16 маршрутам, включая Санкт-Петербург.

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию нового автовокзала в Подпорожье. От автостанции на улице Октябрят можно будет отправиться по 16 маршрутам, включая Санкт-Петербург, рассказали в региональной администрации.

Новая автостанция сможет обслуживать до 100 человек в сутки. На первом этаже – билетные кассы, зал ожидания, камеры хранения, буфет и туалеты. Второй этаж отведен для административных и диспетчерских помещений.

Строительство автовокзала началось в 2020 году. Сегодня строители занимаются передачей объекта муниципальному образованию.

В конце прошлого года в  Кингисеппе появился новый одноэтажный вокзал. Здание с автобусной кассой, залом ожидания и санузлом построили на проспекте Карла Маркса у ТЦ.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: автовокзал, подпорожье
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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