На станции "Автово" установили новые автоматы для пополнения проездных

Современные автоматы могут автоматически распознать вид проездного билета.

В нижнем кассовом зале на станции метро "Автово" заработали сразу три новых современных аппарата для пополнения проездных документов. Об этом сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

Современные автоматы – компактные, надежные, экономичные, более быстрые и могут автоматически распознать вид проездного билета.

Всего на сегодняшний день на станциях петербургского метро установлены 50 новых аппаратов для пополнения проездных билетов, их число будет увеличиваться.

Ранее стало известно, что в вестибюле 2 станции "Спортивная" отремонтируют эскалаторы.

Фото: петербургский метрополитен