В вестибюле 2 станции "Спортивная" отремонтируют эскалаторы

С 10 ноября по 25 декабря павильон № 1 (расположенный на Кадетской линии В.О. – на схеме «лестница 1») закрыт для входа и выхода пассажиров.

В связи с капитальным ремонтом эскалаторов изменяется режим работы входов в подземный переход к вестибюлю 2 станции "Спортивная". Об этом сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.



С 10 ноября по 25 декабря павильон № 1 (расположенный на Кадетской линии В.О. – на схеме "лестница 1") закрыт для входа и выхода пассажиров.

На период закрытия одного из павильонов остальные входы в подземный переход будут работать в обычном режиме.

Также стало известно, что вход на станцию метро "Обухово" ограничат на два дня в связи с ремонтом.

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Фото: пресс-служба петербургского метрополитена