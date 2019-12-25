Вход на станцию метро "Обухово" ограничат на два дня в связи с ремонтом

Станция в указанные даты будет работать только на выход.

Вход на станцию метро "Обухово" будет ограничен 10 и 11 ноября в связи с заменой турникетов. Об этом информирует пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

Так, вестибюль в указанные даты будет закрыт на вход с 23:00 до окончания работы станции. Станция будет работать только на выход.

Пассажирам посоветовали планировать свой маршрут заранее, а также в качестве альтернативы пользоваться автобусом № 96 для проезда к станции "Купчино": время в пути на наземном транспорте составит 22-24 минуты.

Ранее мы сообщили о том, что станцию метро "Петроградская" временно закрывали на вход из-за неработающего эскалатора.

Фото: Piter.TV