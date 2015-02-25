Новые автобусы передадут двум школам Волхова

Машины смогут вместить по 22 ученика Алексинской и Новолажожской школ.

С 2023 года ученики двух волховских школ будут добираться на учебу на новых автобусах. Об этом сообщил глава администрации Волховского района Алексей Брицун в понедельник, 26 декабря.

Правительство страны передало городу 2 школьных автобуса на 22 ученика каждый в качестве новогоднего подарка, пояснил чиновник. Транспорт передадут в Алексинскую и Новоладожскую школы.

Напомним, что каникулы для школьников Ленобласти в конце декабря стартовали досрочно в связи с эпидемией ОРВИ и гриппа.

Фото: глава администрации Волховского района Алексей Брицун