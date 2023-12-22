Автомобильный конфликт со стрельбой разгорелся на Репищевой улице

Один из хулиганов имел при себе пистолет, а затем раздался выстрел.

В понедельник, 27 мая, в полицию обратился пенсионер, сообщив о нарушении общественного порядка у дома № 19 на Репищевой улице в Петербурге. Там трое мужчин устроили драку: как стало известно Piter.TV, один из хулиганов имел при себе пистолет, а затем раздался выстрел.

Прибывший на место происшествия наряд не застал драку, однако обнаружил одного из ее участников (40-летнего местного жителя). Предварительно установлено, что перед конфликтом мужчина повредил три автомобиля. Ему был выписан протокол о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением распоряжению представителя власти (вторая часть статьи 20.1 КоАП).

Кроме того, мужчине потребовалась медицинская помощь — в больнице у него были зафиксированы ушибы и рана головы.

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Фото: Piter.TV