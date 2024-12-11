Автомобиль загорелся на Северном проспекте

Утром в пятницу, 10 января, в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар в автомобиле, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
Сообщение о происшествии поступило в 07:54 по адресу: Северный проспект, дом 121.
Спасателям стало известно, что огонь охватил салон и моторный отсек автомобиля. Для ликвидации пожара были задействованы десять сотрудников МЧС.
Пожар был полностью потушен в 08:14. Информация о пострадавших отсутствует.
Ранее мы сообщили о том, что причиной пожара на Белы Куна могла стать непотушенная сигарета.
Фото: Piter.TV
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