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Автомобиль загорелся на Северном проспекте
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Автомобиль загорелся на Северном проспекте

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Информация о пострадавших отсутствует.

Утром в пятницу, 10 января, в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар в автомобиле, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Сообщение о происшествии поступило в 07:54 по адресу: Северный проспект, дом 121.

Спасателям стало известно, что огонь охватил салон и моторный отсек автомобиля. Для ликвидации пожара были задействованы десять сотрудников МЧС.

Пожар был полностью потушен в 08:14. Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее мы сообщили о том, что причиной пожара на Белы Куна могла стать непотушенная сигарета.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Происшествия, Лента новостей, Пожар, Новости СПб,

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