Автомобиль влетел в ограждение и светофор на площади Труда

О состоянии водителя пока ничего неизвестно.

Ночью 23 декабря на площади Труда в Петербурге произошло одиночное ДТП: машина на скорости врезалась в ограждение, стоящее между противоположными полосами движения. В распоряжение Piter.TV попало видео с камер видеонаблюдения.

Как заметно на кадрах, темный автомобиль выворачивает направо и, видимо, немного не справляется с управлением. Машина оказывается не на дороге, а на узкой полосе с ограждением и светофором. После встречи с наскочившей иномаркой одна из ламп светофора просто повисла на проводах.

О состоянии водителя пока ничего неизвестно.

Ранее мы рассказывали, как неизвестный водитель едва не сбил пешеходов на Боровой.

Видео: Piter.TV