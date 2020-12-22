Неизвестный водитель едва не сбил пешеходов на Боровой

Вечером во вторник, 22 декабря, на Боровой улице едва не произошло ДТП, сообщил источник в правоохранительных органах.
На видеозаписи с камер наблюдения, которая попала в редакцию Piter.TV, видно, как водитель "Мазды" подъехал к пешеходному переходу и резко затормозил в тот момент, когда дорогу начали переходить двое молодых людей. Когда петербуржцы были уже не середине дороги, "Мазда" резко дернулась вперед: парни успели отскочить. Что именно произошло неясно. Предполагается, что водитель иномарки решил просто "припугнуть" пешеходов.
Ранее мы писали, что два петербуржца подрались на Краснопутиловской улице.
Видео: Piter.TV
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