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smirenny
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Неизвестный водитель едва не сбил пешеходов на Боровой

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Что именно произошло, непонятно.

Вечером во вторник, 22 декабря,  на Боровой улице едва не произошло ДТП, сообщил источник в правоохранительных органах. 

На видеозаписи с камер наблюдения, которая попала в редакцию Piter.TV, видно, как водитель "Мазды" подъехал к пешеходному переходу и резко затормозил в тот момент, когда дорогу начали переходить двое молодых людей. Когда петербуржцы были уже не середине дороги, "Мазда" резко дернулась вперед: парни успели отскочить. Что именно произошло неясно. Предполагается, что водитель иномарки решил просто "припугнуть" пешеходов. 

Ранее мы писали, что  два петербуржца подрались на Краснопутиловской улице.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп, пешеходы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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malevines
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