Отдел благоустройства Выборга убирает автохлам во дворах

Если владельцы самостоятельно не убирают свои старые автомобили, их эвакуируют. Объявления с предупреждением размещаются непосредственно на автомобиль в виде наклейки.

Отделом благоустройства районной администрации сформированы списки заброшенных автотранспортных средств в Выборге. Начинается работа по ликвидации автохлама. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Во вторник, 8 июня, прошел очередной рейд с целью уведомления собственников заброшенных транспортных средств. Специалисты отдела благоустройства администрации проводят работу совместно с отделом ГИБДД. Если владельцы самостоятельно не убирают свои старые автомобили, их эвакуируют. Объявления с предупреждением размещаются непосредственно на автомобиль в виде наклейки.

При первичном уведомлении составляется акт, ведется фото- и видеофиксация, поэтому самостоятельное удаление наклейки с транспортного средства не продлевает время (2 недели), предусмотренное на добровольное исполнение требования. Накануне уведомления на заброшенные автомобили были размещены во дворах на пр. Победы, 4-а; Большой Каменной, 7.

За 2 года с улиц Выборга эвакуированы десятки заброшенных автомобилей. В большинстве случае владельцы объявляются еще на этапе уведомления или эвакуации.

Ранее стало известно о демонтаже незаконно установленных гаражей на улице Некрасова в Выборге.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО