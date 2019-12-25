Выборжцам напомнили, что на улицах и во дворах города не должно быть автохлама

В борьбе с автохламом могут участвовать не только специалисты администрации Выборгского района, но и сами горожане.

Брошенные и разукомплектованные автомобили являются потенциальными источниками опасности. Если бесхозная машина стоит во дворе жилого дома или вблизи учреждения, она не только вредит экологии, портит окружающий вид, но и может представлять террористическую угрозу.

В борьбе с автохламом могут участвовать не только специалисты администрации Выборгского района, но и сами горожане. Для этого нужно передать соответствующую информацию в отдел благоустройства администрации или в отдел ГИБДД.

Как правило, на начальном этапе по госномеру определяется владелец, которому выдаётся предписание очистить территорию от такой "недвижимости". Если владельцы самостоятельно не убирают свои старые автомобили, их эвакуируют. Объявления с предупреждением размещаются непосредственно на автомобиль в виде наклейки.

За 2 года с улиц Выборга эвакуированы десятки заброшенных автомобилей. В большинстве случае владельцы объявляются еще на этапе уведомления или эвакуации.

Ранее стало известно, что в организацию автомобильного движения к Монрепо будут внесены изменения.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО