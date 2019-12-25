В организацию автомобильного движения к Монрепо будут внесены изменения

В связи с ростом внутреннего туризма возникла необходимость внесения изменений в организацию движения автотранспорта к одному из наиболее востребованных гостями города объектов – парку Монрепо. Туристический поток за последний год увеличился в 6 раз.

Прорабатываются варианты организации транспортных потоков вблизи государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника "Парк Монрепо". Вопрос обсуждался на внеочередном заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Вместе с представителями жителей варианты организации дорожного движения и парковок в этой части Выборга рассмотрели сотрудники ГИБДД и профильных комитетов районной администрации. В связи с ростом внутреннего туризма возникла необходимость внесения изменений в организацию движения автотранспорта к одному из наиболее востребованных гостями города объектов – парку Монрепо. Туристический поток за последний год увеличился в 6 раз.

Администрацией Выборгского района ранее уже были предусмотрены мероприятия по реконструкции улицы Парковой. Предстоит капремонт со строительством парковки вместимостью 70 машиномест легкового транспорта и 5 мест под автобусы. Проект проходит государственную экспертизу, работы запланированы на 2022 год. Также в 2022 году откроется парковка на территории парка, рассчитанная примерно на 50 автомобилей.

Сейчас функционируют две парковки: одна – около межрайонной больницы на 20 машиномест, вторая – на Новокарьерной – на 25 мест.

В качестве дополнительных мер для разгрузки движения принято решение организовать временную парковку вблизи улицы Петровской. Поддержано предложение о запрете въезда автобусов на улицу Парковую.

Главой администрации Выборгского района Валерием Савиновым по итогам заседания комиссии дано поручение комитету дорожного хозяйства немедленно приступить к выполнению комплекса мероприятий.

Ранее Выборгский район Ленобласти присоединился к проекту "Пушкинская карта".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО