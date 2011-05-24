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Выборгский район Ленобласти присоединился к проекту "Пушкинская карта"
Сегодня, 16:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Выборгский район Ленобласти присоединился к проекту "Пушкинская карта"

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В настоящее время к проекту "Пушкинская карта" в Выборгском районе Ленобласии присоединились театр "Святая крепость", выставочный центр "Эрмитаж-Выборг", парк Монрепо и Выборгский замок. Также планируется привлечь и муниципальные учреждения культуры.

В среду, 13 октября, состоялась рабочая встреча главы районной администрации Валерия Савинова с Управляющим областного центра "Ленинградская область" АО "Почта Банк" Николаем Игнатьевым. В совещании также приняли участие исполняющий обязанности замглавы администрации Владимир Долгих, председатели комитетов экономики и инвестиций Надежда Людвикова, образования Лариса Самченко, руководитель Выборгского филиала РАНХиГС Виктория Иваненко и др. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Тема встречи – участие Выборгского района в федеральной программе "Пушкинская карта". Проект позволяет молодежи в возрасте от 14 до 22 лет (включительно) приобретать билеты на культурные мероприятия за счет государства. Как оформить "Пушкинскую карту" Piter.tv рассказывал ранее. 

В настоящее время к проекту "Пушкинская карта" в Выборгском районе Ленобласии присоединились театр "Святая крепость", выставочный центр "Эрмитаж-Выборг", парк Монрепо и Выборгский замок. Также планируется привлечь и муниципальные учреждения культуры.

Результатом встречи главы районной администрации Валерия Савинова с Управляющим областного центра "Ленинградская область" АО "Почта Банк" Николаем Игнатьевым стало подписание Дорожной карты по реализации проекта.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

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Категории: Выборг, Лента новостей,

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Орлов Андрей
Сегодня 17:48

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